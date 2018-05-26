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Владимир Васильев пожелал пострадавшему в Москве студенту из Дагестана скорейшего выздоровления
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Владимир Васильев пожелал пострадавшему в Москве студенту из Дагестана скорейшего выздоровления 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Владимир Васильев пожелал пострадавшему в Москве студенту из Дагестана скорейшего выздоровленияНакануне в Москве 18-летний дагестанец Амир Абумуслимов в результате конфликта на улице получил серьезные травмы. На сегодняшний день его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Ему была проведена операция, врачи стараются сделать все возможное для скорейшего выздоровления Амира. Врио Главы Дагестана Владимир Васильев обратился к руководству ГУВД Москвы с просьбой взять под контроль данную ситуацию. Личность человека, который нанес увечья Амиру, установлена, в настоящее время ведется следствие. В курс событий поставлен и мэр Москвы Сергей Собянин.
Руководитель региона выразил свою особую благодарность Ирине Бахотской и её супругу, которые вовремя оказали Амиру Абумуслимову первую помощь.
Также Владимир Васильев пожелал Амиру скорейшего выздоровления, а всех дагестанцев призывает сохранять выдержку и достоинство.
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