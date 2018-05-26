Замглавы Пскова пообещал взять под личный контроль установку «лежачих полицейских» у «Рижской» 

Представители псковских властей выехали к гостинице «Рижская» по обращению владельцев, которых волнует вопрос благоустройства прилегающей территории. Во время осмотра территории обсуждалась проблема ремонта асфальтового покрытия на прилегающих дорогах к гостинице, благоустройства парковой зоны, а также установки «лежачих полицейских». По словам представителей гостиницы Рижской, установка «лежачих полицейских» необходима, чтобы обезопасить детей играющих на территории гостиницы. Заместитель главы города Сергей Гаврилов пообещал, что вопрос по установке искусственных неровностей возьмет под свой контроль и обсудит с представителями Управления ГИБДД УМВД по городу Пскову.