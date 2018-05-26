АВИЛОН. С нами всегда клёв! 

Компания АВИЛОН официальный дилер Volkswagen пригласил своих клиентов на большой выездной тест-драйв коммерческих моделей, который проходил в живописном месте в 35 км от Москвы. Гости смогли в полной мере оценить технические характеристики автомобилей, их проходимость, вместительность, технологичность и маневренность. На мероприятии были представлены: герой бездорожья — легендарный Volkswagen Amarok и маэстро комфорта — Volkswagen Multivan. Специальным героем проекта стала новинка сезона — Volkswagen Teramont!
А в свободное время желающие могли принять участие в чемпионате по рыбной ловле. Отличная компания, ароматная уха, рыбацкий азарт и улов в качестве трофея сделали мероприятие незабываемым и очень позитивным, несмотря на капризы погоды.
Присоединяйтесь к нашей дружной компании!
Всегда Ваш, АВИЛОН.
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