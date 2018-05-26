АВИЛОН. С нами всегда клёв!

А в свободное время желающие могли принять участие в чемпионате по рыбной ловле. Отличная компания, ароматная уха, рыбацкий азарт и улов в качестве трофея сделали мероприятие незабываемым и очень позитивным, несмотря на капризы погоды.

Присоединяйтесь к нашей дружной компании!

Всегда Ваш, АВИЛОН.

+74957304447

www.avilon-vw.ru