Посетители ночного клуба на Горького устроили уличную драку

Сегодня, 26 мая, около пяти часов утра произошла потасовка между парнями, отдыхавшими в одном из заведений в здании бывшей табачной фабрики. Посетители клуба не стали «махать кулаками» на танцполе, а пошли выяснять конфликт на свежий воздух.

— Это было под «Роксом» (название увеселительного заведения. — Прим. ред.). Я уже уходила, и тут какие-то парни начали драться, — рассказала корреспонденту 161.ru свидетельница происшествия Елена Иванова

Посмотреть на рукопашную вышли практически все, кто отдыхал в эту ночь на «Табачке». Кто-то из очевидцев вызвал полицию. По словам свидетелей, к месту происшествия приехали сразу несколько нарядов ДПС

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что в полицию действительно поступало сообщение о конфликте на Горького, 151.

Источник 161.ru в правоохранительных органах региона сообщил, что оппоненты к приезду силовиков успели помириться.

— Они сообщили полицейским, что претензий друг к другу не имеют. Серьезных травм ни у кого нет. Уголовное дело возбуждаться не будет, — прокомментировал источник издания.