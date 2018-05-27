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КАМАЗ и Daimler намерены вложить в СПИК 46,5 млрд рублей
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КАМАЗ и Daimler намерены вложить в СПИК 46,5 млрд рублей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Российский автогигант КАМАЗ и автомобилестроитель из Германии Daimler совместными усилиями работают над проектом по производству грузовых машин в нашей стране с 2012 года.
В мае текущего года СП КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали таки с минпромторгом соглашение на десять лет для последовательного развития автомодельного ряда тяжелых грузовых машин КАМАЗ и Mercedes-Benz в РФ.
На реализацию обсуждаемого серьезного проекта автокомпании намерены потратить солидные суммы.
Так отечественный автомобилестроитель КАМАЗ вложит в общее дело 38,6 млрд рублей. Коллеги и партнеры из Германии намерены внести свою долю в размере 7,7 млрд рублей.
Кроме переформатирования производства и разработки современных новинок, СП должно реализовать проект по выпуску нового двигателя Р6.
Также компании-партнеры собираются увеличить локализацию производства посредством разработки и начала выпуска узлов и элементов, используемых в обеих автомодельных линейках КАМАЗа и Daimler.
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