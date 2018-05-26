КАМАЗ и Daimler намерены вложиться в СПИК на 46,5 млрд рублей

Российский автогигант КАМАЗ и автомобилестроитель из Германии Daimler совместными усилиями работают над проектом по производству грузовых машин в нашей стране с 2012 года.

В мае текущего года СП КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали таки с минпромторгом соглашение на десять лет для последовательного развития автомодельного ряда тяжелых грузовых машин КАМАЗ и Mercedes-Benz в РФ.

Под реализацию обсуждаемого серьезного проекта автокомпании намерены потратить солидные суммы.

Так отечественные автомобилестроитель КАМАЗ вложит в общее дело 38,6 млрд рублей. Коллеги и партнеры из Германии намерены внести свою долю в 7,7 млрд рублей.

Кроме переформатирования производства и разработки современных новинок, СП должно реализовать проект по выпуску нового двигателя Р6.

Также компании-партнеры собираются увеличить локализацию производства посредством разработки и начала выпуска узлов и элементов, используемых в обеих автомодельных линейках КАМАЗа и Daimler.