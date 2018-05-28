Глава Удмуртии потребовал разобраться с пробками, возникающими из-за ремонта дорог

«Обратите внимание на сообщения в соцсетях. Люди ждут в пробках по два часа. Так это или нет? Если да, проведите анализ, как это произошло», — заявил он.

Бречалов также призвал своевременно информировать население о ремонтах, особенно в Глазове и Ижевске.

«И второе, по всем сообщениям надо проводить анализ», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что Удмуртия получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что Невский проспект в Санкт-Петербурге отремонтируют впервые за 10 лет.