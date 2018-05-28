Глава Удмуртии призвал разобраться с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии призвал разобраться с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог. По словам Александра Бречалова, жители республики пишут о такой проблеме в соцсетях.

«Обратите внимание на сообщения в соцсетях. Люди ждут в пробках по два часа. Так это или нет? Если да — проведите анализ, как это произошло. Естественно, при ремонте неизбежен дискомфорт, но мы не умеем перестелить за ночь три километра улицы», — сказал Бречалов.

При этом руководитель региона призвал своевременно информировать граждан о ремонтах, особенно в Глазове и Ижевске.

«И второе, по всем сообщениям надо проводить анализ», — сказал глава Удмуртии.