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Глава Удмуртии призвал разобраться с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог
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Глава Удмуртии призвал разобраться с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии призвал разобраться с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог. По словам Александра Бречалова, жители республики пишут о такой проблеме в соцсетях.
«Обратите внимание на сообщения в соцсетях. Люди ждут в пробках по два часа. Так это или нет? Если да — проведите анализ, как это произошло. Естественно, при ремонте неизбежен дискомфорт, но мы не умеем перестелить за ночь три километра улицы», — сказал Бречалов.
При этом руководитель региона призвал своевременно информировать граждан о ремонтах, особенно в Глазове и Ижевске.
«И второе, по всем сообщениям надо проводить анализ», — сказал глава Удмуртии.
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