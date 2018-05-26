Таксисты на передовой общения

Мое общение с коллегами по гостиничному бизнесу, ресторанному бизнесу, по линии безопасности подтверждает готовность Москвы как организатора основных матчей и всего, что связано с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Это очень важно, все коллеги, как я вижу, искренне и с энтузиазмом рассказывают о пройденных подготовительных этапах. Очень порадовало, что городские волонтеры на 100 процентов готовы, прошли специальное тестирование и обучение. Это безусловно очень важный момент, потому что это те люди, с кем зрители сталкиваются до прихода на стадион, и от настроения, от общения с волонтерами будет зависеть общий настрой спортивного праздника.

По вопросам транспорта мы подготовились по всем направлениям, начиная от пригородного железнодорожного сообщения, заканчивая открытием городского проката электросамокатов. По всем транспортным фронтам мы готовы: и наземный транспорт, и метрополитен, и пригородные электрички, и Московское центральное кольцо, и Аэроэкспресс, и такси — все транспортные элементы на 100 процентов оттестированы и находятся в боевом режиме, чтобы обеспечить перевозку.

Что касается такси, мы аккредитовали 36 компаний, отклонили лишь 3 заявки. Причиной для отклонения стало то, что компании не соответствовали требованиям, о которых сами и заявляли. Фактически они написали завышенные анкетные данные: состояние машин, обслуживающей инфраструктуры, наличие медицинского работника, прохождение медицинского осмотра водителей, технического осмотра автомобилей.

36 транспортных компаний обеспечат присутствие в городе 4800 автомобилей. Это машины, которые соответствуют требованиям закона о такси, требованиям 69 Федерального Закона о соответствии всех опознавательных знаков. Водители этих таксомоторных компаний проходят обучение. Мы разработали специальные восьмичасовые курсы. Мы не только тестируем, но и даем им что-то новое: навыки общения с клиентами — то, чего они в своем таксопарке могли и не получить, даем навыки английского языка — разработали под них специальный русско-английский разговорник основных слов, чтобы он мог спокойно пообщаться. Кроме того, мы делаем для них стоянки, на которых они будут работать — стараемся сделать все, чтобы они могли качественно обслужить наших гостей.

Я уверен, что все пройдет без сбоев, надеюсь, что все таксомоторные компании отработают так, как заявлено, и у нас с гостями, с жителями проблем не возникнет. Таксист находится на передовой общения с пассажиром и является в какой-то мере лицом транспорта, ведь очень многие выбирают такси как средство передвижения.

Также важно отметить, что на стадионах и на фестивале болельщиков на Воробьевых горах мы специально организовали стоянки такси, куда будут допускаться только аккредитованные машины. Болельщик, который вышел со стадиона, сможет без лишних раздумий сесть и уехать. Мы понимаем, что это аккредитованная машина, водитель обучен, транспорт соответствует, требования безопасности соблюдены. Это тот минимальный набор, который должен быть обеспечен на все 100 процентов.

У аккредитованных машин есть специальное номерное свидетельство. На них будет наклеен специальный стикер, и только такие машины будут допущены в транспортный периметр, ближайший к стадиону. Неготовые не подъедут.