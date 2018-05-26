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Марк Фрэн возвращается к мотоциклу после тяжелейшей травмы.
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Марк Фрэн возвращается к мотоциклу после тяжелейшей травмы. 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Известный мотогонщик Марк Фрэн пытается заново начать карьеру после катастрофы.
Знаменитый американский мотогонщик пытается начать заново свою карьеру после черного дня 11 июня 2017 года. Тогда Марк задумал совершить трюк на своем мотоцикле Honda XR50.
Однако прыжок не удался, в результате чего Фрэн получил многочисленные травмы. К повреждению нескольких ребер добавились повреждения ребер и спинного мозга, переломы бедра, тазобедренной кости, а также многочисленные ушибы.
После доставки Марка в госпиталь, врачи сделали неутешительный прогноз о том, что мотогонщик дальше не сможет передвигаться самостоятельно. Однако после курса реабилитации дела у Фрэна пошли на поправку.
Постепенно Марк начал ходить с поддержкой отца и других родственников. Больше того, он снова начал потихоньку осваивать мотоцикл
Поэтому не исключено, что скоро мы увидим Фрэна за штурвалом мотоцикла. Ведь человек сумел преодолеть себя.
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