В Екатеринбурге из-за бесхозных сумок возле касс эвакуировали Северный автовокзал

В Екатеринбурге полицейские в срочном порядке приостановили работу Северного автовокзала. Об этом рассказали очевидцы:

— Когда я подошла, люди массово уходили от главного входа в сторону шлагбаума, где заезд для автобусов. Полиция туда всех направила, — рассказала одна из пассажирок. — Сообщили, что билеты будут продавать во время посадки. Минут через пять просто сказали: «Отбой, идите обратно». Весь персонал вокзала тоже был выведен.

Автовокзал не работал около десяти минут. После этого людям позволили вернуться обратно. Оказалось, что вся шумиха поднялась из-за пассажира, который ненадолго отвлёкся с сигаретой.

— По итогам проведённой полицейской проверки хочу успокоить пассажиров автовокзала, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . — Ничего взрывоопасного на территории данного объекта сотрудники полиции не обнаружили. Поводом для беспокойства граждан и силовиков стали четыре сумки, которые были обнаружены нарядом полиции у касс. Органы внутренних дел предприняли комплекс необходимых в таких ситуациях мер. Хозяин сумок обнаружен. Это пассажир, который выходил на улицу покурить, не задумываясь о возможных последствиях того, что он бросил свои вещи в людном месте. Сейчас он доставлен в отдел полиции. С ним проводится работа.

Горелых также отметил, что на графике движения автобусов и поездов этот случай не отразился. В настоящее время оба вокзала работают в штатном режиме.