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В Екатеринбурге из-за бесхозных сумок возле касс эвакуировали Северный автовокзал
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В Екатеринбурге из-за бесхозных сумок возле касс эвакуировали Северный автовокзал 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге полицейские в срочном порядке приостановили работу Северного автовокзала. Об этом рассказали очевидцы:
— Когда я подошла, люди массово уходили от главного входа в сторону шлагбаума, где заезд для автобусов. Полиция туда всех направила, — рассказала одна из пассажирок. — Сообщили, что билеты будут продавать во время посадки. Минут через пять просто сказали: «Отбой, идите обратно». Весь персонал вокзала тоже был выведен.
Автовокзал не работал около десяти минут. После этого людям позволили вернуться обратно. Оказалось, что вся шумиха поднялась из-за пассажира, который ненадолго отвлёкся с сигаретой.
— По итогам проведённой полицейской проверки хочу успокоить пассажиров автовокзала, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Ничего взрывоопасного на территории данного объекта сотрудники полиции не обнаружили. Поводом для беспокойства граждан и силовиков стали четыре сумки, которые были обнаружены нарядом полиции у касс. Органы внутренних дел предприняли комплекс необходимых в таких ситуациях мер. Хозяин сумок обнаружен. Это пассажир, который выходил на улицу покурить, не задумываясь о возможных последствиях того, что он бросил свои вещи в людном месте. Сейчас он доставлен в отдел полиции. С ним проводится работа.
Горелых также отметил, что на графике движения автобусов и поездов этот случай не отразился. В настоящее время оба вокзала работают в штатном режиме.
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