«Я паркуюсь как чудак»: Lexus BBB — номера оберегают

Начинает выпуск очередной Lexus с оберегающей «полицейской» серией номеров ВВВ. С такими можно стоять на тротуарной плитке Красного проспекта у тысяч горожан на виду, и ничего тебе не будет.

«Во дворе дома 34 по улице Максима Горького. Синий «Солярис» перекрывает пешеходную дорожку, не давая пройти к подъездам. И так каждый день», — пишет нам читательница Евгения.

«На Максима Горького, 79, парковка возле офисного центра. Девушка постоянно паркует так автомобиль и отказывается перепарковываться», — возмущена Мария.

Ни одна площадка не должна пропасть — всё под парковку. А пешеходы пусть лезут на ограждение.

«В МФЦ на площади Труда не в первый раз вижу «чудака» из Казахстана — поставил свой танк прямо против аварийного выхода. И никому из охранников и дела нет. Сообщить в МЧС и полицию?» — задаётся вопросом читатель Денис.

«Каждый день хоть одним колесом, да заедет. Край газона и вдавленный поребрик — его работа», — сообщает Юрий.

Чёрная «Камри» РРР в пешеходной зоне на знаменитом перекрёстке Советской и Ленина.

«Куча припаркованных машин прям в сквере ГПНТБ на соревнованиях. Видно, бегунам в этот день негде было запарковаться, кроме как внаглую прям на траве в парке. Спорт спортом, но зачем портить своими машинами парки?» — переживает Максим.

«Горский микрорайон, 86. Всегда есть возле дома свободные места, но приглянулся маленький кусок газона товарищу», — пишет читатель Денис.

«Каждый день, прогуливаясь с коляской, сталкиваемся с тем, что нам приходится обходить данный «Лексус» по проезжей части. Ибо ему наплевать на пешеходов, постоянно паркует своё авто именно так. Притом что рядом абсолютно свободная парковка», — рассказывает Екатерина.

Мерседес » с интересной серией номеров ХАМ уютно пристроился на траве.

Ну а этот «Мерседес» пробрался вглубь оживлённой пешеходной зоны прямо на площади Ленина. А почему нет — никто же не сделает замечание, побоятся старенького уже «Мерседеса».

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