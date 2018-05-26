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Sollers и Isuzu заключили специнвестконтракт по производству грузовиков в РФ
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Sollers и Isuzu заключили специнвестконтракт по производству грузовиков в РФ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Минпромторг России, Ульяновская область и «Исудзу Соллерс» подписали специальный инвестиционный контракт по проекту производства среднетоннажных грузовиков. Документ подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Группа Sollers Вадима Швецова в середине мая объявила о создании СП с японской Isuzu Motors Limited на паритетных началах. СП займется развитием технологического партнерства, в том числе разработкой и выводом на рынок совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации. Объем производства составит около 7 тысяч грузовиков в год. Около 30% будет продаваться на экспортных рынках через дистрибуторскую сеть Isuzu.
СП планирует создать новые производственные мощности в Ульяновске, на которых также будут выпускаться другие автомобили под брендами Isuzu и УАЗ. Общий объем инвестиций в проект превысит 6 миллиардов рублей, значительная доля которых пойдет на НИОКР и развитие новых технологий. Проектом предполагается достичь локализации выше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов.
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