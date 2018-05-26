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В запуск производства грузовиков Isuzu в Ульяновске вложат более 6 млрд рублей
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В запуск производства грузовиков Isuzu в Ульяновске вложат более 6 млрд рублей 

ТАСС 26 мая 2018
ТАСС, 26 мая. Общий объем инвестиций в производство среднетоннажных грузовиков Isuzu в Ульяновске превысит 6 млрд рублей, выпуск машин начнется в 2021 году. Об этом сообщает в субботу компания «Соллерс».
Соответствующий документ, как сообщалось ранее, был подписан на полях визита в РФ премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Контракт подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, а также исполнительный директор Isuzu Motors) Нииджима Ясуоки. Предполагается, что реализацией проекта займется совместное предприятие, одним из участников которого является "Соллерс".
"Общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске", — говорится в сообщении «Соллерс», поступившем в ТАСС.
Стороны собираются инвестировать в новые технологии для создания автомобилей на газомоторном топливе, гибридный силовых установок с использованием электротяги и программного обеспечения для телематических сервисов.
Isuzu Motors — один из крупнейших в мире производителей грузовиков, внедорожников и автобусов, выпускаемых под маркой Isuzu.
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