В запуск производства грузовиков Isuzu в Ульяновске вложат более 6 млрд рублей

ТАСС , 26 мая. Общий объем инвестиций в производство среднетоннажных грузовиков Isuzu в Ульяновске превысит 6 млрд рублей, выпуск машин начнется в 2021 году. Об этом сообщает в субботу компания «Соллерс».

"Общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске", — говорится в сообщении «Соллерс», поступившем в ТАСС.

Стороны собираются инвестировать в новые технологии для создания автомобилей на газомоторном топливе, гибридный силовых установок с использованием электротяги и программного обеспечения для телематических сервисов.

Isuzu Motors — один из крупнейших в мире производителей грузовиков, внедорожников и автобусов, выпускаемых под маркой Isuzu.