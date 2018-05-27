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Автобус в Петропавловский монастырь поменял расписание
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Автобус в Петропавловский монастырь поменял расписание 

Хабаровский край сегодня 4 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 26 мая автобус с табличкой на лобовом стекле «Монастырь» отправляется от хабаровского автовокзала каждую субботу в 7.00, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Транспорт идёт от гостиницы «5 звезд» на автовокзале, останавливатся в 07.10 у Христорождественского собора для дополнительной посадки пассажиров, и отправляется в обитель. В обратном направлении от монастыря он ходит также по субботам в 19.00.
— По новому расписанию люди смогут приезжать только на день и не оставаться на ночь. Желающие только помолиться будут успевать на утреннюю службу, — объяснила причину перемен корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» эконом Петропавловского женского монастыря монахиня Тихона. — На молитву может приехать любой желающий.
Но уезжать в тот же день вовсе не обязательно. Если нужен ночлег — гостям бесплатно предоставят паломнические комнаты. Но ночевать оставят только тех, кто получит благословение настоятельницы. Подробности можно узнать по телефону 89141902456, 89144099035. Как ранее сообщало агентство, автобус из Хабаровска начал ходить до монастыря в этом году впервые.
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