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5 способов открыть дверь без ключа
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5 способов открыть дверь без ключа 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
В кино любят показывать, как главный герой бодро открывает нужную дверь какими-нибудь подручными предметами. Вот только подробностей там не видно, а мы расскажем о тонкостях.
Само собой, открывать такими способами нужно только свои двери. Ключи ломаются, теряются — кому хочется ночевать в подъезде из-за такой ерунды.
Обычный замок состоит из двух частей, цилиндра и штифтов. В цилиндр вы вставляете ключ, штифты же удерживают цилиндр на месте: когда надрезы на ключе совпадают с ними, вы можете провернуть ключ и открыть замок.
Вставьте одну шпильку в цилиндр так, чтобы создавалось ощутимое натяжение. Второй передвигайте штифты — вы поднимете их по очереди и таким образом обойдетесь без ключа.
Кстати, открыть замок кредиткой тоже вполне реально. В видео подробно объясняется, как это сделать. Лучше использовать более плотную карту, например скидочную.
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