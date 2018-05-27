5 способов открыть дверь без ключа

В кино любят показывать, как главный герой бодро открывает нужную дверь какими-нибудь подручными предметами. Вот только подробностей там не видно, а мы расскажем о тонкостях.

Само собой, открывать такими способами нужно только свои двери. Ключи ломаются, теряются — кому хочется ночевать в подъезде из-за такой ерунды.

Обычный замок состоит из двух частей, цилиндра и штифтов. В цилиндр вы вставляете ключ, штифты же удерживают цилиндр на месте: когда надрезы на ключе совпадают с ними, вы можете провернуть ключ и открыть замок.

Вставьте одну шпильку в цилиндр так, чтобы создавалось ощутимое натяжение. Второй передвигайте штифты — вы поднимете их по очереди и таким образом обойдетесь без ключа.

Кстати, открыть замок кредиткой тоже вполне реально. В видео подробно объясняется, как это сделать. Лучше использовать более плотную карту, например скидочную.