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Ряд нарушений выявлен при проверке качества ремонта дорог Нижегородской области
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Ряд нарушений выявлен при проверке качества ремонта дорог Нижегородской области 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Специалисты министерства транспорта Нижегородской области выявили ряд нарушений во время проверки качества ремонта автомобильных дорог региона. Основные претензии касались сколов на бортовых камнях, невыполнения расшивки швов и необработанных мест выпотевания вяжущего материала. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе проверки было оценено качество ремонта участков дорог на улицах Баумана, Коминтерна, Федосеенко, Ванеева, Самаркандской, Землячки, Львовской, проспекте Бусыгина и переулке Вайгач в Нижнем Новгороде. Также проведен мониторинг на двух областных объектах: трассах Нижний Новгород-Шахунья-Киров в городском округе Семеновский и Большая Ельня — Ольгино в Кстовском районе. Основные нарушения были выявлены на городских дорогах.
«Некачественно выполненные работы не принимаются. Все выявленные нарушения подрядчик обязан устранить за свой счет. Гарантийный срок дорог, отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» составляет пять лет. Контроль будет продолжен», — сказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Ермолаев.
Напомним, в Канавинском районе отремонтировали почти 30 тысяч квадратных метров дорог.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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