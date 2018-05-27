Дорога на улице Баумана в Нижнем Новгороде полностью отремонтирована

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской областиДорога на улице Баумана в Нижнем Новгороде полностью отремонтированаЗавершен ремонт участка дороги от улицы Баумана (от ул. Композиторская до ул. Памирская) в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Работы проводились в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия улицы Баумана (участок дороги от ул. Памирская до пер. Вайгач). Кроме того, на данном участке в полном объеме выполнены работы по устройству покрытия проезжей части. В настоящее время ведется ремонт тротуара.

Кроме этого, полностью отфрезеровали участки дорог на улицах: Коминтерна (от ул.50 лет Победы до ул. Свободы), Землячки (от ул. Ясной до ул. Ужгородской), Ванеева (от ул. Белинского до ул. Рокоссовского). За экватор перешел ремонт дорожного полотна на улице Ясная (от ул. Кима до ул. Землячки) — 86%, а также на проспекте Бусыгина (от Переходникова до ул. Львовской) — 68%.

Также в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы на участках улиц Львовская, Березовская, Ужгородская, Коминтерна, Кима, Академика Сахарова. Напомним, в ходе первой инспекционной проверки качества отремонтированных дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отметил, что движение на магистралях с каждым днем становится интенсивнее, поэтому и требования, предъявляемые к подрядным организациям, должны быть более современными.

— Контролировать состояние отремонтированных дорог необходимо постоянно. Подрядчики должны нести ответственность за свою работу и оперативно устранять образовавшиеся дефекты, — подчеркнул министр.

По данным регионального минтранса, бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного. Всего будет отремонтировано более 127 км автодорог: более 37 км городских дорог (32 участка), почти 90 км дорог регионального значения (19 участков).

Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород» https://vk.com/bkdnnovgorod.