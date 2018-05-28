Въезд в Нижний Новгород со стороны Московского шоссе полностью отремонтирован

В Нижнем Новгороде закончился ремонт дороги на въезде в город со стороны Московского шоссе от границы Сормовского раййна до дома № 54 по улице Федосеенко. Работы на данном объекте завершены полностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Также на сегодняшний день полностью завершен ремонт участка улицы Баумана от Композиторской до Памирской в Ленинском районе. На территории от улицы Памирской до переулка Вайгач выполнено фрезерование дорожного покрытия. В настоящее время там ведется ремонт тротуара.

Также полностью отфрезерованы участки дорог на улицах Коминтерна (от улицы 50 лет Победы до улицы Свободы), Землячки (от Ясной до Ужгородской), Ванеева (от Белинского до Рокоссовского). Ремонт полотна на Ясной от улицы Кима до улицы Землячки выполнен на 86%, на проспекте Бусыгина от Переходникова до Львовской — на 68%.

В настоящее время продолжаются работы на участках улиц Львовская, Березовская, Ужгородская, Коминтерна, Кима, Академика Сахарова.

Напомним, ранее отремонтировали участок дороги в переулке Вайгач.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области