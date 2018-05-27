Ещё
Сломавшийся лифт порвал ребенку руку в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сломавшийся лифт порвал ребенку руку в Волгограде 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда вчера, 26 мая, утром четырехлетняя девочка оказалась в больнице с рваной раной руки. Ребенок пострадал во время поездки в лифте, дверьми которого ей зажало кисть.
— Пострадавшая девочка поступила в 8:30, — сообщили V1.ru в больнице №7. — У ребенка диагностирована рваная рана кисти. Пациентку доставили из Дзержинского района. Вся необходимая помощь ребенку оказана.
В экстренных службах города пояснили, что воспитанница детского сада № 7 пострадала в подъезде дома № 10а на улице 8-ой Воздушной армии на Семи ветрах. По предварительным данным, малышка вместе с мамой зашли в лифт, двери которого захлопнулись на руке девочки. Пока мать старалась вытащить руку малышки, непослушная машина уже начала движение. В результате ребенок получил травмы.
По факту получения травм несовершеннолетней проводится проверка.
v1.ru: последние новости
Волгоградцам массово рассылают штрафы за превышение скорости на Комсомольском мосту В Волгоградской области дальнобойщик утонул после занятий серфингом Родных пропавшего концертмейстера «Улыбки» не пустили с ориентировками в трамваи и автобусы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый красивый автомобиль в мире
Депутат на «Хаммере» протаранил машину в Петербурге31
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»76
Россиян запугали видеокамерами на дорогах77
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение