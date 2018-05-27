Сломавшийся лифт порвал ребенку руку в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда вчера, 26 мая, утром четырехлетняя девочка оказалась в больнице с рваной раной руки. Ребенок пострадал во время поездки в лифте, дверьми которого ей зажало кисть.

— Пострадавшая девочка поступила в 8:30, — сообщили V1.ru в больнице №7. — У ребенка диагностирована рваная рана кисти. Пациентку доставили из Дзержинского района. Вся необходимая помощь ребенку оказана.

В экстренных службах города пояснили, что воспитанница детского сада № 7 пострадала в подъезде дома № 10а на улице 8-ой Воздушной армии на Семи ветрах. По предварительным данным, малышка вместе с мамой зашли в лифт, двери которого захлопнулись на руке девочки. Пока мать старалась вытащить руку малышки, непослушная машина уже начала движение. В результате ребенок получил травмы.

По факту получения травм несовершеннолетней проводится проверка.