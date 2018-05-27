«Будешь знать, как язык распускать»: неизвестные напали на журналиста в Ставрополе

Неизвестные напали в Ставрополе на журналиста Антона Чаблина . Злоумышленники догнали мужчину в центре города и ударили по лицу. Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

По словам Чаблина, нападение было совершено около 10 часов вечера на проспекте Карла Маркса, сообщает

"Радио свобода" . Двое молодых людей догнали журналиста с криками «Антоха! Будешь знать, как язык распускать!».

Затем один из хулиганов ударил журналиста в лицо. Оба нападавших скрылись с места нападения на машине.

После инцидента Чаблин обратился в полицию с заявлением о преступлении по статье 144 часть 3 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности, сопряженное с применением насилия). По мнению журналиста, нападение связано с его профессиональной деятельностью. В частности, причиной могла стать серия публикаций о коррупции во время распределения участков в Кавминводах и Ставрополе.

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