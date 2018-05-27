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«Будешь знать, как язык распускать»: неизвестные напали на журналиста в Ставрополе
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«Будешь знать, как язык распускать»: неизвестные напали на журналиста в Ставрополе 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Неизвестные напали в Ставрополе на журналиста Антона Чаблина. Злоумышленники догнали мужчину в центре города и ударили по лицу. Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.
По словам Чаблина, нападение было совершено около 10 часов вечера на проспекте Карла Маркса, сообщает
"Радио свобода". Двое молодых людей догнали журналиста с криками «Антоха! Будешь знать, как язык распускать!».
Затем один из хулиганов ударил журналиста в лицо. Оба нападавших скрылись с места нападения на машине.
После инцидента Чаблин обратился в полицию с заявлением о преступлении по статье 144 часть 3 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности, сопряженное с применением насилия). По мнению журналиста, нападение связано с его профессиональной деятельностью. В частности, причиной могла стать серия публикаций о коррупции во время распределения участков в Кавминводах и Ставрополе.
Как отмечает
"Кавказский узел", на странице Чаблина в Facebook 16 мая были опубликованы ссылки на два его материала. В одном из них речь шла о планах правительства России потратить в ближайшие два года почти миллиард рублей на благоустройство Кисловодска и о разрушении городских памятников, в другом — о требовании жителей Ставрополя сохранить архитектурный комплекс на улице Морозова.
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