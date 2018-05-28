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В центре Ставрополя напали на известного журналиста Антона Чаблина
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В центре Ставрополя напали на известного журналиста Антона Чаблина 

АиФ Ставрополье 28 мая 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Двое неизвестных напали на известного ставропольского журналиста и политолога Антона Чаблина, сообщает «Коммерсант».
Инцидент произошёл в самом центре Ставрополя.
В субботу около десяти вечера Чаблин шёл с супругой по проспекту Карла Маркса, когда его окликнули двое незнакомых мужчин.
Один из злоумышленников крикнул: «Будешь знать, как язык распускать!». Второй подбежал к журналисту и ударил его в лицо.
Антон Чаблин — автор многих острых публикаций — уверен, что это нападение связано с его профессиональной деятельностью.
Пострадавший написал заявление в полицию.
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