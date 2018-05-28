В центре Ставрополя напали на известного журналиста Антона Чаблина

Двое неизвестных напали на известного ставропольского журналиста и политолога Антона Чаблина , сообщает «Коммерсант».

Инцидент произошёл в самом центре Ставрополя.

В субботу около десяти вечера Чаблин шёл с супругой по проспекту Карла Маркса, когда его окликнули двое незнакомых мужчин.

Один из злоумышленников крикнул: «Будешь знать, как язык распускать!». Второй подбежал к журналисту и ударил его в лицо.

Антон Чаблин — автор многих острых публикаций — уверен, что это нападение связано с его профессиональной деятельностью.

Пострадавший написал заявление в полицию.