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В Британии отменили музыкальный фестиваль после смерти двух человек
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В Британии отменили музыкальный фестиваль после смерти двух человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы танцевального музыкального фестиваля Mutiny Festival в британском Портсмуте приняли решение об отмене второго дня мероприятия после смерти 18-летней девушки и 20-летнего молодого человека, сообщает "Би-би-си".
По данным телеканала, еще два человека были доставлены в больницу. 15 человек пожаловались на недомогания, им требуется лечение.
Сообщается, что полиция не считает смерть девушки и молодого человека подозрительными. Также отмечается, что эти инциденты не связаны между собой. Причина их смерти не уточняется.
В связи со смертью гостей фестиваля, в дирекции приняли решение об отмене второго дня Mutiny Festival, который должен был пройти в воскресенье 27 мая. Организаторы отметили, что безопасность посетителей для них всегда была «первостепенной» и что решение об отмене «далось им нелегко».
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