Почему скорая медлит с помощью

Министр Здравоохранения Вероника Скворцова на Петербургском экономическом форуме заявила — российские больные больше не ждут часами бригаду скорую помощи. С момента обращения больного в скорую до госпитализации не должно пройти больше «золотого часа».

На языке медиков «золотой час» — это время, в которое можно максимально эффективно оказать медицинскую помощь больному. Организм человека устроен природой так, что при травмах, инсультах, инфарктах максимальные компенсаторные функции поддерживают стабильное состояние в течение часа. Поэтому фактически «золотой» час почти равен обычному астрономическому.

Также Скворцова напомнила собравшимся, что по нормативам бригада скорой помощи должна приезжать к пациентам в течение 20 минут. Это время от звонка диспетчеру до появления врача на пороге квартиры.

News.ru собрал истории пациентов, которые не слышали ни о «золотом часе», ни о 20-минутном нормативе. Их опыт общения со «скорой» можно называть негативным. Люди ждали врачей по 7 часов, столкнулись с хамством и равнодушием медиков. А сотрудник скорой помощи на условиях анонимности объяснила, почему принцип «золотого часа» соблюсти проблематично.

Деревня Кудрово, Ленинградская область

Полтора месяца назад 20-летняя Екатерина Орлова заболела гриппом. Девушке было очень плохо — температура 39, жар, озноб. Ближе к двенадцати ночи родственники вызвали ей скорую помощь. На том конце провода расспросили о симптомах больной и заверили, что бригада уже в пути.

— В это время приходилось чуть ли не нырять в водку с уксусом (мазать этой смесью тело — народный способ борьбы с жаром. —News.ru). Справлялись сами чем могли, — рассказывает брат девушки Степан.

Ближе к двум часам ночи родные Екатерины опять позвонили в Скорую помощь. Диспетчер говорила с ними грубо. Узнав, что девушке давали антибиотики, она ответила что-то вроде: надо головой думать, что принимаете. Женщина заявила — бригад скорой мало, а пациентов — много. Всего за ночь родственники звонили в скорую три раза, но диспетчер становилась всё злее и всё громче кричала. В семь утра в квартиру зашла очень недовольная женщина. Она послушала, померила температуру, развернулась и ушла. Никакой помощи она не оказала, даже укол не поставила. Родным девушки пришлось за большие деньги вызывать частного доктора. Врач назначил пациентке другие антибиотики, и она вылечилась.

Город Дзержинский, Московская область

В середине февраля этого года жители подмосковного города Дзержинский обсуждали новость — медики одной из подстанций скорой помощи проигнорировали настойчивые просьбы жены приехать к её мужу. У мужчины начались резкие боли в груди.

— Нет свободных экипажей, ждите, — ответили в диспетчерской.

Прошло полтора часа, но медики так и не объявились на пороге квартиры, грубо нарушив принцип «золотого часа». Тогда обеспокоенная жена сама отвезла умирающего мужа в приёмное отделение Дзержинской городской больницы.

Но даже после того, как супруга на своих плечах затащила больного в приёмное отделение, мужчина ждал ещё час, пока врач не пригласил его в кабинет ЭКГ и не диагностировал предынфарктное состояние. Медики срочно соорудили реанимационную бригаду и повезли больного в другую больницу, но довезти уже не успели. Пациент скончался. В полиции возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Город Петрозаводск, республика Карелия

Месяц назад жительница Карелии Маргарита Карризи проснулась ночью от сильной головной боли. Выпила цитрамон, но таблетка не помогла. Голова раскалывалась, поднялась температура, начался сильный жар, тошнота подступала к горлу. Девушка крепилась, выпила жаропонижающее, но организм будто сошёл с ума. Начались судороги, начали отниматься конечности. Девушка не могла ни ходить, ни шевелить руками.

— Машин мало, не вы одна такая, ждите, — говорила диспетчер.

Врачи появились в квартире Маргариты только через 3 часа, девушка уже не могла встать с кровати. Дверь медикам открыла её мама.

— Как приехали, ни укола не сделали, ни таблетку не дали, сказали, что это психосоматика, и уехали, — рассказала она.

Пришлось лечиться бабушкиными способами — уксусом с водой, парацетамолом и прочими жаропонижающими.