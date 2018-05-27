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Петербуржцы жалуются на нашествие гусениц в городе
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Петербуржцы жалуются на нашествие гусениц в городе 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Северную столицу атакуют гусеницы. О нашествии насекомых в Кировском и Фрунзенском районах города рассказали участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург».
По словам местных жителей, гусеницы уничтожают деревья в парках и скверах: насекомые едят листья и окутывают стволы паутиной. В числе первых от атаки насекомых пострадал сквер в районе дома№43 по Будапештской улице, который совсем недавно привели в порядок — обустроили новые дорожки и площадку.
«Рядом находится детский сад, в нем тоже много деревьев. Они тоже могут пострадать, — опасаются очевидцы. — Выглядит эта картина немного нереально — деревья в белоснежной паутине, чем-то напоминают деревья из «Аватара».
Такая же проблема существует в парках и скверах на улицах Пражской и Белы Куна, проспектах Науки и Ленинском.
Петербуржцы считают, что гусеницы могли приехать в сквер вместе с землей, которую привозили и подсыпали после реконструкции, или же насекомые расплодились из-за уменьшения количества воробьев на улицах.
«Может, кто-то подскажет, куда можно обратиться? — просят местные жители. — Создать создали, а сберечь не можем. Очень обидно».
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