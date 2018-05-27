Москвичка стала жертвой тактильного безумца из Алтуфьево 

Жительница Москвы стала жертвой сексуальных домогательств на севере города. Неизвестный прощупал ее грудь во время вечерней прогулки. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Все случилось 26 мая вблизи дома № 37 по Алтуфьевскому шоссе.
Мужчина, не высказывая требований, обхватил 31-летнюю гражданку сзади двумя руками и зажал ее груди ладонями. В ответ девушка нанесла ему порядка двух-трех ударов локтем правой руки, после чего обидчик отпустил ее и убежал в сторону Алтуфьевского шоссе. Телесных повреждений он ей не нанес.
По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее СМИ сообщили, что голливудского актера Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов. Он также обязан носить электронный браслет, отслеживающий его местоположение.