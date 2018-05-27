Москвичка стала жертвой тактильного безумца из Алтуфьево

Жительница Москвы стала жертвой сексуальных домогательств на севере города. Неизвестный прощупал ее грудь во время вечерней прогулки. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Все случилось 26 мая вблизи дома № 37 по Алтуфьевскому шоссе.

Мужчина, не высказывая требований, обхватил 31-летнюю гражданку сзади двумя руками и зажал ее груди ладонями. В ответ девушка нанесла ему порядка двух-трех ударов локтем правой руки, после чего обидчик отпустил ее и убежал в сторону Алтуфьевского шоссе. Телесных повреждений он ей не нанес.

По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.