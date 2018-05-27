Питерские подростки запустили кота с парашютом. Он не пострадал

Группа молодых людей решила позабавиться, выбросив кота с парашютом из окна четвертого этажа. Происходящее они сняли на видео, которое позже выложили в социальную сеть.

К счастью, для животного все закончилось благополучно. Кот приземлился на землю, успел убежать от собаки и был пойман одним из шутников. Достоверно неизвестно, кем являются молодые люди, однако очевидцы утверждают, что все происходящее снималось в одном из общежитий под Санкт-Петербургом.

Перепуганный кот прокатился на крыше автомобиля в Небраске, США. Как животное оказалось там, и как его не унесло ветром из-за высокой скорости, неизвестно.