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Питерские подростки запустили кота с парашютом. Он не пострадал
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Питерские подростки запустили кота с парашютом. Он не пострадал 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Группа молодых людей решила позабавиться, выбросив кота с парашютом из окна четвертого этажа. Происходящее они сняли на видео, которое позже выложили в социальную сеть.
К счастью, для животного все закончилось благополучно. Кот приземлился на землю, успел убежать от собаки и был пойман одним из шутников. Достоверно неизвестно, кем являются молодые люди, однако очевидцы утверждают, что все происходящее снималось в одном из общежитий под Санкт-Петербургом.
Перепуганный кот прокатился на крыше автомобиля в Небраске, США. Как животное оказалось там, и как его не унесло ветром из-за высокой скорости, неизвестно.
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