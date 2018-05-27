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Начинающая модель рассказала о кредитной кабале в московском агентстве
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Начинающая модель рассказала о кредитной кабале в московском агентстве 

Ридус 35 минут назад
Девушка, решившая стать моделью, пожаловалась на столичное модельное агентство, расположенное в Спартаковском переулке Москвы. Перед этим она устроила скандал в офисе компании, после чего из-за сработавшей тревожной сигнализации туда приехали сотрудники полиции.
Москвичка рассказала, что руководство модельной школы, в которой она собралась учиться, воспользовалось ксерокопией ее паспорта, чтобы оформить на нее огромный кредит. В результате юная модель теперь должна выплачивать более 80 тысяч рублей ежемесячно, сообщает РЕН ТВ.
В агентстве девушке объяснили, что платить приходится за обучение, однако, по ее словам, ни о какой плате она не знала.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют деятельность модельного агентства.
Ранее «Ридус» писал о том, кто и как «разводит» доверчивых граждан на деньги.
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