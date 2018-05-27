Девочке с оторванной на ипподроме Саратова ступней нужна помощь

Пострадавшая в результате инцидента с лошадью школьница оказалась сиротой.

Об этом в социальных сетях сообщили знакомые травмированной Виктории на саратовском ипподроме 17-летней девушки.

Напомним, несовершеннолетняя получила увечье ноги 26 мая, когда юная наездница попыталась поймать сбежавшую из загона лошадь. Девушка накинула на животное веревку. Лошадь дернула и побежала, а нога девочки оказалась в корде — петле поводка.

В итоге Вика серьезно повредила стопу. Школьнице была экстренно проведена серьезная операция. Стопу собрали буквально по кусочкам, восстановив кости, — сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя

«Сейчас Вика находится в 6-й горбольнице. Она сирота. Находится у бабушки на попечении. Кто может помочь не словами, а делом, включая административный ресурс, или деньгами, прошу Вас помочь. Деньги собирают ребята с ипподрома. Номер карты 4276 5600 1897 9866 привязана к номеру 8 937 140 12 00, с пометкой «помощь Вике»», — просят о помощи знакомые ребенка, которому еще предстоит лечение и реабилитация в Москве.