Он познакомился с отцом своей девушки при интересных обстоятельствах. Но никогда не думал, что произойдет дальше!

Первый раз я встретил отца моей девушки, когда я заехал за ней, чтобы пойти в кино. Подъехав к их дому, я увидел, что дверь в гараж была открыта, а внутри стоял Мустанг 69, кругом были разбросаны запчасти, разлито масло, а под машиной был основательно разозлившийся мужчина.

Он пытался что-то свинтить и при этом удержать храповик. Я представился и сразу решил ему помочь. Я думал, что мы быстро справимся, но, в итоге мы так заработались, что я потерял счет времени и, прежде чем я опомнился прошло уже 2 часа. За это время моя девушка уже думала выйти, чтобы встретить меня, но увидев, что я работаю с ее отцом под машиной, она принесла нам бутерброды и сладкий чай. Она даже не обиделась, что мы пропустили кино, потому что видела, как мне нравится помогать ее отцу, а ему принимать мою помощь. Я собираюсь жениться на этой девушке и надеюсь, что однажды этот автомобиль станет нашим!