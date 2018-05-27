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Надо всё переделывать: на улице Белинского в третий раз провалился асфальт
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Надо всё переделывать: на улице Белинского в третий раз провалился асфальт 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
На перекрёстке улиц Белинского и Карла Маркса в очередной раз провалился асфальт. Ямы появляются на одном и том же месте, на тротуаре у светофора. В первый раз дыры образовались 22 апреля, через несколько дней после того, как Водоканал устранял здесь аварию. Тогда тротуар снова залатали, но надолго этого не хватило: через три недели ямы вернулись. После второго ремонта покрытие продержалось лишь две недели, сейчас на перекрёстке снова зияют дыры.
Об этом E1.RU сообщил наш читатель Вадим. Он прислал фотографию и предположил, что виновник постоянно оседающего асфальта — тяжёлая уборочная техника, которая ездит по тротуару.
— Машина заезжает с дороги по занижению тротуара на переходе, которое сделано для велосипедов и инвалидов. Катает туда-сюда по тротуару, разворачиваясь вблизи этого продавленного места. Там крупная щебенка, не сильно утрамбованная, на ней сверху асфальт. Когда машина своим весом давит, щебенка уплотняется, проседает, асфальт опускается вместе с ней, — написал нам Вадим.
Однако специалисты из комитета благоустройства такой вариант даже не рассматривают, ссылаясь на то, что покрытие должно выдерживать высокие нагрузки, а тот факт, что на одном и том же участке дороги асфальт проваливался уже трижды — свидетельство внутренней проблемы. Поэтому Водоканалу придётся не просто заделать дыры, но и выяснить причину их появления.
— Возможно при ремонтных работах не заметили, что просела почва. Уборочная техника это точно никак не могла спровоцировать. Нужно будет всё переделывать, — сказал E1.RU сотрудник пресс-службы мэрии Василий Амбалов.
Сегодня утром данные будут переданы в Водоканал и администрацию района.
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