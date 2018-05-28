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Новые трактора «Беларус» вышли на дороги Приморья
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Новые трактора «Беларус» вышли на дороги Приморья 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В этом году «Примавтодор» приобрел 30 тракторов «Беларус», 10 из них уже начали работу на дорогах в пригороде Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
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