Автономный робот Nissan Pitch-R рисует футбольные поля

В рамках финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года японская компания Nissan Motor Company официально представила автономного робота Nissan Pitch-R, который способен может нарисовать футбольное поле, практически на любой поверхности.

Как отметили в компании, «автономный робот Nissan Pitch-R вдохновлен новейшей технологией Nissan ProPILOT, которая успешно используется на новейших автомобилях марки. Эта система является ключевой частью Nissan Intelligent Mobility — видения компании о том, как менять автомобили, приводить их в действие и интегрировать в общество».

Робот Nissan Pitch-R оснащен системой наблюдения с четырьмя камерами, системой отслеживания местоположения GPS и системами предотвращения столкновений. Как уже отмечалось, автономный робот способен нарисовать белые линии на траве, асфальте или гравии, экологически чистой растворимой краской.

Автономный робот Nissan Pitch-R питается от аккумуляторной батареи. После активации он движется автономно, чтобы анализировать свое окружение в реальном времени и быстро сканировать, чтобы найти подходящее место. Неравномерные поверхности также не являются проблемой для робота, и компания утверждает, что он имеет возможность перемещаться по препятствиям там, где это необходимо.

Робот Nissan Pitch-R может нарисовать футбольное поле за 20 минут. Причём созданная спортивная площадка отвечает всем требованиям УЕФА. В компании отмечают, что Nissan Pitch-R — это первый в серии продвинутых прототипов, разрабатываемых с использованием технологий Nissan Intelligent Mobility.

Также в компании отметили, что автономный робот Nissan Pitch-R — это идеальный инструмент, как для профессиональных футбольных команд, так и для простых поклонников и фанатов этого вида спорта.