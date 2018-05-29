Nissan разработал беспилотник для нанесения разметки футбольного поля

Технология ProPILOT, разрабатываемая Nissan , в этот раз нашла применение в небольшом устройстве, предназначенном для нанесения разметки для футбольных полей. Японская компания представила автономного робота под названием Pitch-R на финале Лиги чемпионов УЕФА в субботу.

Робот, как отмечает портал New Atlas, может создавать разметку как для небольших полей, так и для самых крупных, предназначенных для профессиональных матчей. Устройство использует набор из четырех камер, GPS и системы избегания препятствий, сканируя окружение и ища подходящее место для нанесения разметки футбольного поля. Затем робот рисует необходимые линии при помощи белой растворимой краски всего — на это у него, как утверждается, уходит всего 20 минут.

Nissan не впервые использует технологию ProPILOT для создания необычных изобретений. Например, в январе японский автопроизводитель показал тапочки с системой автоматической парковки. При этом компания использует технологию и для изначальных целей, внедряя — в качестве системы полуавтономного вождения — в некоторые свои автомобили.