Магистральный водопровод ремонтируют во Владивостоке

Краевое предприятие «Приморский водоканал» приступило к реконструкции одной из веток магистрального водовода по улице Цымлянская в районе станции «Чайка» во Владивостоке.

Как рассказали на предприятии, износ водопроводных труб на этом участке составляет 75%, что приводит к увеличению числа аварий.

«Последняя крупная авария на данном участке произошла в феврале этого года, когда несколько бригад больше суток устраняли крупный порыв трубы», — прокомментировали в Примводоканале.

С наступлением тепла специалисты предприятия приступили к перекладке аварийного участка водопровода. Здесь заменят 120 метров труб диаметром 1200 миллиметров. Сейчас на объекте работает тяжелая техника и более 10 специалистов. Все работы планируется завершить в течение недели.

«Новые трубы более долговечны и лучше приспособлены для эксплуатации в условиях приморского климата», — отметили на предприятии.

По словам руководства Примводоканала, в этом году на предприятии разработана программа по увеличению объемов замены труб. До конца 2018 года только во Владивостоке будет переложено труб водоснабжения и водоотводных коллекторов на 20 километров больше, чем в прошлые годы.

«Также в планах предприятия на этот год — увеличить автопарк специализированной техники, которая необходима для перекладки труб: экскаватор, самосвал, машина горизонтально-направленного бурения. Из ресурсов производственных подразделений «Горводопровод» и «Горканализация» сформированы специальные бригады, которые занимаются заменой труб и благоустройством территории после проведения работ», — пояснили в Примводоканале.

Как отметила директор департамента по ЖКХ Приморского края Елена Пархоменко , замена трубопроводов не только снижает количество аварийных отключений воды у потребителей, но и улучшает качество подаваемой воды.

Всего, по словам руководителя ведомства, в 2018 году из бюджета региона на ремонт, модернизацию и строительство систем водоснабжения городов и районов Приморья направлено 200 миллионов рублей.