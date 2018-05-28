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Магистральный водопровод ремонтируют во Владивостоке
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Магистральный водопровод ремонтируют во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 3 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Краевое предприятие «Приморский водоканал» приступило к реконструкции одной из веток магистрального водовода по улице Цымлянская в районе станции «Чайка» во Владивостоке.
Как рассказали на предприятии, износ водопроводных труб на этом участке составляет 75%, что приводит к увеличению числа аварий.
«Последняя крупная авария на данном участке произошла в феврале этого года, когда несколько бригад больше суток устраняли крупный порыв трубы», — прокомментировали в Примводоканале.
С наступлением тепла специалисты предприятия приступили к перекладке аварийного участка водопровода. Здесь заменят 120 метров труб диаметром 1200 миллиметров. Сейчас на объекте работает тяжелая техника и более 10 специалистов. Все работы планируется завершить в течение недели.
«Новые трубы более долговечны и лучше приспособлены для эксплуатации в условиях приморского климата», — отметили на предприятии.
По словам руководства Примводоканала, в этом году на предприятии разработана программа по увеличению объемов замены труб. До конца 2018 года только во Владивостоке будет переложено труб водоснабжения и водоотводных коллекторов на 20 километров больше, чем в прошлые годы.
«Также в планах предприятия на этот год — увеличить автопарк специализированной техники, которая необходима для перекладки труб: экскаватор, самосвал, машина горизонтально-направленного бурения. Из ресурсов производственных подразделений «Горводопровод» и «Горканализация» сформированы специальные бригады, которые занимаются заменой труб и благоустройством территории после проведения работ», — пояснили в Примводоканале.
Как отметила директор департамента по ЖКХ Приморского края Елена Пархоменко, замена трубопроводов не только снижает количество аварийных отключений воды у потребителей, но и улучшает качество подаваемой воды.
Всего, по словам руководителя ведомства, в 2018 году из бюджета региона на ремонт, модернизацию и строительство систем водоснабжения городов и районов Приморья направлено 200 миллионов рублей.
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