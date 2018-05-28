Дороги трещат по швам

Через улицу Стрелецкую в час пик проходил около 800 автомобилей. В часы спада порядка 450 — это огромный поток, считают местные жители. К слову, они сами и провели данный мониторинг. Машины сюда стали съезжаться после открытия Лыбедской магистрали. Местное население говорит, что Стрелецкую не подготовили к такому транспортному наплыву.

«Почти 50 лет дорогу здесь не делали. Проектировали её, наверное, 70 лет назад. С тех пор никаких подвижек нет. Мы обращались с просьбой решить проблему в мэрию. Потому что по этой дороге ходят дети в школу, а тротуаров по всей длине улицы нет. Родители обеспокоены безопасностью детей», — говорит Нина Черновская (местный житель)

Большинство детей этого района прикреплены именно к 22 школе и вынуждены спускать по Стрелецкой к учебному заведению. Здесь не было ни пешеходных переходов ни тротуаров. Жители устали биться за свою дорогу и попросили помощи у регионального ОНФ. «Фронтовики» взялись за дело и на пересечении Стрелецкой и Помпецкого переулка появился пешеходный переход. На этом, говорят в ОНФ, дело не остановится они будут добиваться, чтобы в мэрии обратили внимание на эту улицу и сделали для пешеходов тротуары.

Дорога в микрорайон Мостострой, как и улица Стрелецкая попали на карту «убитых дорог». Этот участок «фронтовики» выбрали не случайно, он выходит на южную объездную дорогу. Когда начнётся ремонт «Пекинки» в черте города Владимира, по сути, через этот участок трассы поедут все большегрузы, естественно, нагрузка на дорожное полотно резко увеличится.

«Ещё в 2016 году здесь был сделан ремонт дороги за счёт «Платона». Сегодня, проезжая по этому участку, мы не видим ни следов ремонта, но и наблюдаем здесь огромные ямы. Мы предлагаем, чтобы в этом году участок был отремонтирован. Причём сделать это следует за счёт подрядчика. Аналогичная ситуация и с дорогой в микрорайон Спасское. Мы считаем, что эти дорожные работы проводились с ослабленным контролем со стороны горадминистрации», — говорит Сергей Федяев, член регионального ОНФ.

«Фронтовики» отмечают, что в этом году на ямочный ремонт горадминистрация выделяет более 10 миллионов рублей, на ремонт дорожного полотна ещё 150 миллионов. «Деньги есть и они ещё частично не распределены».

К слову «убитыми» дорогами ОНФ занимается давно. Координатор проекта в 33 региона Игорь Шубников подвёл итоги за прошлый год: «В 2017 году было сделано 234 дороги из них 112 ямочный ремонт, 82 — капитально. Мы постоянно мониторим и отслеживаем состояние этих улиц в процессе гарантийного срока их эксплуатации. Мы проехали по дороге в Мостострой и сами убедились в каком она состоянии. Сейчас по ней просто так не проедешь. Даже грузовики испытывают там проблемы».

«Фронтовики» обращают внимание властей на то, что деньги на ремонт таких проблемных участков необходимо брать не из городского бюджета, а заставлять недобросовестных подрядчиков качественно выполнять свою работу, в нашем случае, переделывать.

Сообщили в ОНФ и ещё об одной своей победе — на улице Сакко и Ванцетти появились фонари. Там, местные жители жаловались на плохое освещение.