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Работник стройки завода погиб на Шикотане
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Работник стройки завода погиб на Шикотане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Рабочий умер при строительстве консервного завода на острове Шикотан в Сахалинской области. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
Осколки лопнувшего стекла попали в рабочего подрядной организации, которая занималась строительством рыбного магазина «Курильский рыбак». Мужчина погиб.
Строительная компания должна была установить и запустить растворо-бетонный узел. Пробный пуск оборудования для передачи заказчику прошел с разгерметизацией рессивера через стекло. От этого оно лопнуло и попало в мужчину.
Рабочему было около 50 лет. Известно, что он планировал покинуть Шикотан после завершения испытаний оборудования. По предварительным данным, происшествие вызвано нарушением правил безопасности.
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