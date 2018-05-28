Работник стройки завода погиб на Шикотане

Рабочий умер при строительстве консервного завода на острове Шикотан в Сахалинской области. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Осколки лопнувшего стекла попали в рабочего подрядной организации, которая занималась строительством рыбного магазина «Курильский рыбак». Мужчина погиб.

Строительная компания должна была установить и запустить растворо-бетонный узел. Пробный пуск оборудования для передачи заказчику прошел с разгерметизацией рессивера через стекло. От этого оно лопнуло и попало в мужчину.

Рабочему было около 50 лет. Известно, что он планировал покинуть Шикотан после завершения испытаний оборудования. По предварительным данным, происшествие вызвано нарушением правил безопасности.