В алтайском селе больных носят к застрявшей в грязи скорой помощи на руках

Жители села Стуково Павловского района жалуются на непролазную грязь. Из-за отсутствия дорог местные жители вынуждены носить больных людей на руках, а недавно в селе даже произошла массовая драка из-за «дорожного вопроса». При этом село находится всего в 20 км от Барнаула.

Как написала в паблик Barnaul 22 жительница села Татьяна Паламарчук, местные власти не спешат помогать людям. На общем собрании селянам пообещали, что в 2018 году дорогу прогрейдируют. Но это не решит проблему, так как уровень проезжей части станет еще ниже, и там будет скапливаться вода, считают местные жители.

В начале весны дети из Стуково полмесяца не ходили в школу. До сих пор по улицам села не могут проехать машины «скорой помощи». «Один раз больного около километра пришлось нести на руках к машине „скорой“, где он пролежал около трех часов, пока не приехал трактор и не вытащил машину медиков. Был вызов „скорой помощи“ с аппендицитом. Машина тоже не проехала, шли туда сами», — написала Татьяна. Когда горел сухостой вдоль железной дороги, его тоже пришлось тушить своими силами, так как пожарная машина долго не могла проехать в темноте по местным дорогам.

Сельчане, пытаясь проехать на своих машинах, оставляют колею и грязь на газонах возле домов. Некоторые собственники стали рыть канавы, загораживая проезд. «По этой причине в селе уже произошла массовая драка, пришлось вызывать участкового», — говорит Татьяна.

По ее словам глава администрации сначала пообещала выделить средства на покупку строительного мусора для отсыпки дорог и вызвать специалистов, которые подскажут, как проложить трубы для отвода воды. Свои намерения она должна была подтвердить на общем собрании. 25 мая собрание состоялось, но вместо главы на нем присутствовала ее заместитель, которая не смогла ответить на вопросы жителей. Главу села вызвали в районе по поводу грядущего повышения платы за водоснабжение.

В тот же вечер в селе снова застряла «скорая помощь», которая приехала к мужчине с высокой температурой. Полтора часа ее пытались вытолкнуть своими силами, но сделать это удалось только с помощью трактора.