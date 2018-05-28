Чиновники заявили об улучшении качества дорог в Челябинске

Качество дорог в Челябинске улучшилось по сравнению с состоянием до 2017 года, об этом начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

По словам Шабалина, в апреле дорожники дважды проверяли состояние участков, которые были отремонтированы в прошлом году. Доля дорог с заметными повреждениями составила менее одного процента. Основные выявленные дефекты — трещины в верхнем слое покрытия, на нескольких улицах канализационные люки и решётки оказались ниже, чем положено. На улице Богдана Хмельницкого нашли провал длиной 30 метров, для его устранения нужно будет вскрыть полотно и сделать дренаж.

Напомним, в Челябинске уже стартовал средний ремонт дорог: в порядок привели участки на улицах Культуры и Бажова, на очереди — проспект Ленина, проспект Победы и автодорога «Меридиан».