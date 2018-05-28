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Ведущую «Орла и Решки» госпитализировали
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Ведущую «Орла и Решки» госпитализировали 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу из-за обострения заболевания почек. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
По словам Тодоренко, врачи заставили ее лечь в клинику после того, как диагностировали пиелонефрит — инфекционное заболевание почек. По этой причине телеведущей, скорее всего, придется отменить участие в съемках передачи «Голос улиц» на канале «Пятница».
«Съемки, запланированные на ближайшие два дня, под угрозой срыва. Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой», — написала звезда «Орла и решки». Она также добавила, что надеется вернуться в строй как можно скорее.
В апреле 2017 года российские путешественники Лена Гитт и Павел Котиков обвинили создателей программы «Орел и решка» и ее ведущих во лжи. В частности, заядлые туристы увидели множество недостоверной информации в эпизоде про Джакарту, поэтому призвали зрителей не руководствоваться сериями шоу в качестве путеводителя.
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