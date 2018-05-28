Нижегородский НИИ вовремя не уведомил о травмировании работника

Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода внесла представлении руководителю научно-исследовательского института в связи с несвоевременным уведомлением надзорного органа о несчастном случае на производстве, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В соответствии с трудовым кодексом работодатель должен в течение суток уведомить надзорный орган о тяжелом несчастном случае на производстве. Установлено, что 9 февраля 2018 года машинист компрессорных установок в институте упал и ударился головой. В результате мужчина получил тяжелую травму в виде перелома черепа. Об этом несчастном случае прокуратура получила уведомление только 20 февраля.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). По итогам рассмотрения представления прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.