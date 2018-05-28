Нижегородское НИИ хотело утаить несчастный случай на производстве 

Работодателю, который в установленные сроки не уведомил надзорный орган о произошедшем тяжелом несчастном случае на производстве, внесено представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Происшествие случилось в научно-исследовательском институте.
9 февраля 2018 году машинист компрессорных установок упал и ударился головой, получив перелом черепа. Прокуратура района о несчастном случае уведомлена лишь 20 февраля, тогда как работодатель должен был сделать это в течение суток.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Административное дело находится на рассмотрении.