Нижегородское НИИ хотело утаить несчастный случай на производстве

Работодателю, который в установленные сроки не уведомил надзорный орган о произошедшем тяжелом несчастном случае на производстве, внесено представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Происшествие случилось в научно-исследовательском институте.

9 февраля 2018 году машинист компрессорных установок упал и ударился головой, получив перелом черепа. Прокуратура района о несчастном случае уведомлена лишь 20 февраля, тогда как работодатель должен был сделать это в течение суток.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Административное дело находится на рассмотрении.