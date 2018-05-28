Блогершу с гигантскими бровями избили в Якутске

Словесная перепалка завершилась в полицейском участке

Жительницу Якутска Анжелику Протодьяконову , известную в Сети бровями почти на весь лоб, избили на улице. Применить физическую силу к женщине мужчина решил после словесной перепалки на улице Хабарова.

После происшествия блогершу, получившую удар по голове, и её обидчика забрали в полицейский участок, где они написали объяснительные по факту инцидента.

По словам девушки, она собирается пройти экспертизу и засвидетельствовать побои, пишет Sakhaday.