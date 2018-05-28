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Блогершу с гигантскими бровями избили в Якутске
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Блогершу с гигантскими бровями избили в Якутске 

News.ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Словесная перепалка завершилась в полицейском участке
Жительницу Якутска Анжелику Протодьяконову, известную в Сети бровями почти на весь лоб, избили на улице. Применить физическую силу к женщине мужчина решил после словесной перепалки на улице Хабарова.
После происшествия блогершу, получившую удар по голове, и её обидчика забрали в полицейский участок, где они написали объяснительные по факту инцидента.
По словам девушки, она собирается пройти экспертизу и засвидетельствовать побои, пишет Sakhaday.
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