В Санкт-Петербурге сняли на видео массовую драку нетрезвых мужчин

В северной столице России ранним утром 28 мая произошла массовая драка. По словам свидетелей, противостояние пьяных мужчин началось еще в ночном клубе, а затем переместилось на улицу.

Один из очевидцев снял на видео окончание драки: когда один из противников уже лежал, избиваемый ногами, а второй отбивался от нескольких нападающих, периодически переходя в контратаку.

В конце концов повалили на землю и его. Поверженным крепко досталось: избиение закончилось только тогда, когда вмешались прохожие, остановившие драку и вызвавшие на место происшествия полицейских и врачей.