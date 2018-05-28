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В Санкт-Петербурге сняли на видео массовую драку нетрезвых мужчин
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В Санкт-Петербурге сняли на видео массовую драку нетрезвых мужчин 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В северной столице России ранним утром 28 мая произошла массовая драка. По словам свидетелей, противостояние пьяных мужчин началось еще в ночном клубе, а затем переместилось на улицу.
Один из очевидцев снял на видео окончание драки: когда один из противников уже лежал, избиваемый ногами, а второй отбивался от нескольких нападающих, периодически переходя в контратаку.
В конце концов повалили на землю и его. Поверженным крепко досталось: избиение закончилось только тогда, когда вмешались прохожие, остановившие драку и вызвавшие на место происшествия полицейских и врачей.
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