Минпромторг, ISUZU и Ульяновская область заключили специнвестконтракт

Речь идет о производстве двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем и других компонентах, а также использовании российских материалов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о заключении специнвестконтракта в ходе проходящего в Ульяновске российско-японского форума «Японская весна на Волге». По словам главы региона, общий объем инвестиций в проект превысит 6 миллиардов рублей.

— Это будет новый, один из самых конкурентоспособных заводов на всем постсоветском пространстве. Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить уровень локализации свыше 80% компонентов японского автомобиля. Этот инвестиционный проект, который японская компания ISUZU будет реализовывать на базе индустриального парка " УАЗ " в Ульяновске, служит одним из наиболее ярких примеров, доказывающим, что между нашими странами, руководителями государств, выстроены хорошие отношения, — отметил Морозов.

Напомним, японская компания ISUZU начала сборку коммерческой техники «ISUZU» в Ульяновске в 2012 году. Предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3 до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти пятьдесят модификаций.