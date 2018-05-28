Ещё
Минпромторг, ISUZU и Ульяновская область заключили специнвестконтракт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг, ISUZU и Ульяновская область заключили специнвестконтракт 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Речь идет о производстве двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем и других компонентах, а также использовании российских материалов.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о заключении специнвестконтракта в ходе проходящего в Ульяновске российско-японского форума «Японская весна на Волге». По словам главы региона, общий объем инвестиций в проект превысит 6 миллиардов рублей.
— Это будет новый, один из самых конкурентоспособных заводов на всем постсоветском пространстве. Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить уровень локализации свыше 80% компонентов японского автомобиля. Этот инвестиционный проект, который японская компания ISUZU будет реализовывать на базе индустриального парка "УАЗ" в Ульяновске, служит одним из наиболее ярких примеров, доказывающим, что между нашими странами, руководителями государств, выстроены хорошие отношения, — отметил Морозов.
Напомним, японская компания ISUZU начала сборку коммерческой техники «ISUZU» в Ульяновске в 2012 году. Предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3 до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти пятьдесят модификаций.
Российская Газета: последние новости
В Киеве националисты разгромили рынок кавказцев Володин назвал "громыханиями" попытки обвинить РФ в крушении "Боинга" Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция голыми руками ловила автоледи1
АвтоВАЗ работает над новым внедорожником
Новые Infiniti доберутся до России в этом году
Россияне пересаживаются на отечественные авто2
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение