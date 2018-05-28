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Орел согласился принять уличное освещение от «Ростелекома»
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Орел согласился принять уличное освещение от «Ростелекома» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области утвердил мировое соглашение между МКУ «УКХ Орла» и ПАО «Ростелеком». Город не позднее 30 мая должен подписать акты сдачи-приемки работ и оборудования по энергосервисному контракту.
«Ростелеком» взял на себя обязательства до 1 ноября подготовить проект по повышению уровня освещения в отдельных точках Орла, где это необходимо. Проект будет согласовываться с УКХ. Доумощнение улиц города светильниками ограничено 3 112 штуками общей мощностью не более 132,32 кВт в час.
Начальным сроком достижения размера экономии по энергосервисному контракту является 1 июня 2018 года. Конечным сроком достижения экономии является 31 мая 2024 года. Стороны установили, что размер экономии энергетического ресурса составит не менее 57%.
Стороны договорились, что за период, предшествующий дате подписания акта сдачи-приемки мероприятия, не применяют друг к другу санкций, в частности, не предъявляют требований о возмещении убытков и уплате неустойки.
Напомним, энергосервисный контракт между МКУ «УКХ Орла» и ПАО «Ростелеком» был заключен 5 декабря 2015 года. Согласно контракту, в Орле установили 11 607 энергосберегающих светильников. Новое уличное освещение не устроило водителей и пешеходов. В ходе проверок было установлено, что на ряде дорог оно не соответствует нормам.
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