На перекрестках ЮВАО появится семь «вафельных» разметок до конца года

Желтую клетчатую разметку, так называемую «вафельницу», до конца текущего года нанесут на семи перекрестках на территории ЮВАО.

В ЮВАО клетчатая дорожная разметка появится на перекрестках улиц Краснодарская и Совхозная, Краснодарская и Цимлянская, Академика Скрябина и Ферганская, Люблинская и Юных Ленинцев, Угрешская и Южнопортовая, а также на перекрестках улицы Южнопортовая с 3-м Угрешским проездом и улицы Трофимова с проспектом Андропова.

Въезжать в зону такой разметки нельзя в случае образования транспортной «пробки» впереди по ходу движения, иначе, если водитель не успел пересечь «вафельницу» при включении запрещающего сигнала светофора, нарушение автомобилиста будет замечено дорожными камерами фотофиксации. Штраф за вынужденную остановку на желтой клетке составляет 1 000 рублей.

В рамках пилотного проекта желтая клетка также была нанесена на двух перекрестках Велозаводской улицы (на пересечении с улицами Ленинская Слобода и Автозаводская), на границе юга и юго-востока столицы.