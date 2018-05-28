Преображенцы оценили удобство обособленных трамвайных путей

Трамваи по Халтуринской улице стали ездить чаще — каждые 4 минуты.

До недавнего времени интервал между трамваями был в два раза больше. Уменьшить интервал помогла выделенная полоса — рельсы отделили от проезжей части разметкой, и машины больше не пересекают пути. Помогает сократить время в пути и контроль за соблюдениями правил дорожного движения — за этим теперь следят видеокамеры. В результате этих мер пассажиропоток вырос на двадцать процентов, а число аварий удалось сократить на треть.

Как отмечает первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук , больше порядка на маршруте стало благодаря обособлению путей. Трамваи по Халтуринской улице теперь ездят чаще.

По выделенному участку ходят трамваи №4л, 4пр, 13 и 36.