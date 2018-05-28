Преображенцы оценили удобство обособленных трамвайных путей 

Трамваи по Халтуринской улице стали ездить чаще — каждые 4 минуты.
До недавнего времени интервал между трамваями был в два раза больше. Уменьшить интервал помогла выделенная полоса — рельсы отделили от проезжей части разметкой, и машины больше не пересекают пути. Помогает сократить время в пути и контроль за соблюдениями правил дорожного движения — за этим теперь следят видеокамеры. В результате этих мер пассажиропоток вырос на двадцать процентов, а число аварий удалось сократить на треть.
Как отмечает первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук, больше порядка на маршруте стало благодаря обособлению путей. Трамваи по Халтуринской улице теперь ездят чаще.
По выделенному участку ходят трамваи №4л, 4пр, 13 и 36.