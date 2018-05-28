Что нужно сделать, чтобы считать парковочное место «своим»?

Все бы ничего, но только таких же желающих, как вы — сотни. И как же быть в это случае? Как выбить для своей машинки место под солнцем и не перегрызть при этом горло соседу?

Кто работает — тот и «ест»?

Как известно, мы больше всего любим то, к чему приложили усилия и старания. Поэтому активнее всех на парковочные места претендуют автовладельцы, которые принимали непосредственное участие в облагораживании места под солнцем: (чистили снег, ровняли, клали асфальт). Чисто по-человечески понять их можно, а вот закон не на их стороне. Дело в том, что придомовая территория является муниципальной собственностью, а не собственностью жильцов. Поэтому самостоятельное проведение каких-либо работ на этой территории не дает автовладельцу эксклюзивных прав на участок местности.

«Страна заборов и оградок» давно стала привычной нашему глазу. Но и это незаконно. Никакие ограничивающие столбики, цепочечки, заборчики и прочие ограждения самостоятельно устанавливать нельзя. Коммунальные службы нередко совершают обходы, в ходе которых незаконные ограждения демонтируются, убираются, владельцам выписываются штрафы… Правда, хватает принятых мер ненадолго..

По весне то тут то там во дворах вытаивают «подснежники» — брошенные автомобили, которые призваны не просто гнить под окнами жилых домов, но и выполняют функцию «царя горы» — они занимают парковочное место по умыслу их хозяев. Подобные транспортные средства, как правило, бывают сняты с учета. Государственные номера у них отсутствуют. А службы дорожной инспекции и коммунальные службы по заявлению жильцов имеют полное право на эвакуацию подобных автомобилей.

Так что, к сожалению или к счастью, ваш сосед по лестничной клетке или по подъезду имеет такие же права на придомовую территорию и парковку на ней, как и вы — приложившие столько стараний для облагораживания и охраны «своей» парковки. Да, и конечно же газоны — это вообще не выход. Припарковавшись на парковочном месте, оборудованном на территории газона, автолюбитель рискует получить штраф, если авто в момент стоянки будет сфотографировано специальными службами. При этом никто не будет разбираться, кто именно организовал парковочное место. Виноват будет тот, кого заметят во время стоянки.

А есть ли выход?

При существующих законах, застолбить парковочное место, не нарушая норм, практически нельзя. Конечно, вы можете написать заявление в муниципальном округе и взять землю в аренду, либо выкупить и приватизировать ее. Однако, эта процедура может стоить вам таких денег, что проще вообще отказаться от машины и пересесть на общественных транспорт. Ну и должно случиться чудо, чтобы участок придомовой территории вдруг передали в частные руки.

Однако, есть и другой вариант. На основании некоторых положений закона земля около жилых домов находится в долевой собственности собственников жилых помещений. При этом они вправе принимать некоторые решения о том, что будет находиться на придомовой территории. Для организации парковки с разграниченными именными парковочными местами необходимо получить согласие более чем половину собственников жилья (2/3 от общего количества людей). Данное согласие должно быть получено в ходе общего собрания собственников. После этого необходимо организовать сбор денег на строительство организованной парковки, или строить ее исключительно за свой счет. Однако нужно быть готовым к тому, что «безмашинные» граждане окажут нешуточное сопротивление и будут вставлять палки в колеса, усложняя и удорожая процесс.

Подводя итоги можно прийти к грустному выводу, что народная присказка «кто первым встал — того и тапки» в данном случае работает в полную силу.

Где оставить свой автомобиль?

Видимо там, где будет свободное место. Если у вас возник конфликт с соседом, который считает это место «своим» — вооружаемся законом, объясняем товарищу, что никаких прав на конкретно это место у него нет.

Ну и помним, что все мы люди и нужно уважать друг друга. Если сосед поработал лопатой, расчистил себе место — не стоит демонстративно ставить сюда свою машину. Лучше и вам взять лопату в руки.

В случае крайней нехватки парковочных мест можно иногда оставлять свой автомобиль на платной стоянке. Абонемент стоит сравнительно недорого. В обмен автолюбитель получает персональное, очищенное от снега парковочное место, охрану автомобиля, значительное снижение риска ДТП по сравнению с парковкой во дворе.