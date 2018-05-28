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В Свердловской области продлили срок аккредитации таксистов
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В Свердловской области продлили срок аккредитации таксистов 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Срок добровольной аккредитации таксистов в Свердловской области продлён до 10 июня. Пока лицензии на перевозки во время чемпионата мира по футболу — 2018 получили лишь 50 водителей, передаёт ОТР.
В период проведения матчей чемпионата мира по футболу заниматься извозом могут лишь легальные таксисты, однако на данный момент в Свердловской области официально зарегистрировались лишь полсотни водителей. В этой связи местный минтранс принял решение продлить сроки аккредитации до 10 июня. Согласно регламенту, транспортные компании должны будут заблаговременно сообщить о своих тарифах на перевозку и не изменять их во время проведения турнира.
Чтобы пройти аккредитацию, таксисты должны обладать российскими правам, не иметь просроченных штрафов, установить онлайн-приложение, в том числе на английском языке, а также обеспечить пассажирам возможность безналичных расчётов. Кроме того, таксисты должны свободно говорить на русском, а их автомобиль может быть только чёрным, белым или жёлтым. Процедура регистрации бесплатна, изначально сроки аккредитации ограничивались 15 мая.
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